Retirar ploms, hams i xarxes: el repte d'un estiuejant altruista a la platja de la Fosca

Fa 16 anys que en Jordi Plana estiueja a Palamós amb la seva família, amb qui acostuma a passar llargues jornades a la platja de la Fosca. Un temps durant el qual ha observat com s'anava degradant l'entorn i, sobretot, el fons marí.

Per això, fa un parell d'estius, va decidir que dedicaria les seves estones de busseig i passejades a recollir el material de pesca i altres objectes perillosos que es troben a sota el mar i a les roques.

Des de llavors ha trobat de tot: hams, ploms, sedals, xarxes, ampolles i copes de vidre trencades i fins i tot un arpó. Equipat amb unes ulleres, un tub, i uns peus d'ànec recorre el fons marí i retira tot el que «no és adient pel medi ambient i per la seguretat». «Em dedico a passejar i a treure aquests residus perquè no costa res i crec que si tots ho féssim, el canvi seria molt gran», explica Plana qui destaca que cal que la gent prengui «consciència» de la situació en què es troba el mar.

Només aquest estiu, aquest veí de Barcelona ha tret més de 80 ploms i ja té fixat el seu pròxim objectiu. «Vaig veure un rotlle de cable d'acer inoxidable d'uns 15 metres d'amplada entre les roques que tinc previst retirar quan torni a la platja», avança Plana qui afegeix que el seu repte pendent és retirar, també, els plàstics.

Aquest agost, però, Plana va descobrir una altra cosa a prop de l'embarcador que, per primera vegada, no va poder treure ell sol: una xarxa de tresmall. Aquest instrument de pesca de fons està format per tres xarxes superposades, que es cala en ziga-zaga.

Per això, Plana va contactar amb els Amics de les Illes Formigues, una Associació que té l'objectiu de preservar l'entorn ecològic d'aquest espai marí. «El tresmall estava molt a prop de la costa i per això creiem que devia ser arrossegat pel temporal Gloria», explica Isabel Ruiz, la portaveu d'aquesta entitat.

Per tal de retirar-la, van organitzar una trobada de voluntaris -en la qual hi va acudir Jordi Plana- i junts van aconseguir treure-la de l'aigua. «Pesava 50 quilos i estava molt embolicada però per sort, no hi havia peix enganxat perquè es trobava molt a prop de la costa», relata Ruiz, qui detalla que hi van trobar suros, ploms i fins i tot un cranc.

A més, la xarxa, que segons l'Associació és un «element contaminant pel teixit i la corda plomada que l'envolta» estava coberta d'algues. Per tal de comprovar si es tractava d'una espècie protegida, des de l'entitat van demanar ajuda a la biòloga marina Conxi Rodríguez, que les va identificar com del gènere Ulva, una espècie comuna que prolifera quan hi ha molts nutrients a l'aigua.

Aquest, però, no és l'únic tresmall abandonat que els Amics de les Illes Formigues tenen localitzat en aquesta zona. «N'hi ha un a la Llosa i un altre a les illes Formigues que ens preocupen molt perquè segueixen atrapant peixos», especifica Ruiz. Per això des de l'entitat van contactar amb els Agents Rurals. «Tenen molta feina i el que ens agradaria és que el Departament d'Agricultura fos més àgil a l'hora d'actuar per retirar aquest tipus de xarxes», reivindiquen des de l'Associació que consideren que aquestes tasques les haurien de fer empreses especialitzades.

De moment, però, compten amb persones com en Jordi que, de manera altruista, posen el seu gra de sorra en la preservació d'aquest entorn.