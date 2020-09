Unió de Pagesos creu que la construcció d'una variant a Torroella causarà danys «irreversibles» a l'espai agrari

Unió de Pagesos (UP) reclama al Departament de Territori que descarti la construcció d'un nou vial sobre el Ter, segons el projecte que actualment està a exposició pública. El sindicat agrari assegura que la variant no complirà l'objectiu de descongestionar el trànsit del nucli de la població de Torroella els mesos d'estiu i subratllen que la congestió principal és per l'afluència de turistes i els vehicles en direcció a l'Estartit continuaran creuant el municipi perquè "no tenen alternativa". A més, UP assegura que la carretera causarà danys "irreversibles" a l'espai agrari.

El sindicat s'ha fet ressò d'aquesta opinió majoritària de la pagesia de la zona arran d'una assemblea oberta que va organitzar l'1 de setembre. Unió de Pagesos ha demanat reunions amb els ajuntaments de les poblacions del Baix Empordà afectades per aquest projecte. Amb el de Fontanilles té previst reunir-s'hi el dimecres 9 de setembre; amb el d'Ullà el 15 de setembre, i amb el de Gualta el 17.

Unió de Pagesos considera que la Generalitat hauria d'estudiar altres propostes abans d'avançar amb l'obra d'aquesta variant. Entre les solucions més efectives i econòmiques, el sindicat creu que Territori hauria de considerar un projecte publicat al llibre La carretera en el paisatge, editat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya i la Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement, i presentat en un seminari internacional. Segons aquest projecte, apunten, amb una inversió menys elevada es pot resoldre el problema del trànsit al centre de Torroella sense malmetre gairebé espai conreable, efectuant canvis direccionals a l'interior de la població.

Segons UP, l'impacte de la covid-19 ha demostrat que l'evolució dels desplaçaments pot canviar al llarg del temps depenent de les circumstàncies, i sostenen que el Departament de Territori hauria de tenir en compte aquest factor a l'hora de fer projeccions de futur.

Tot i així, el sindicat recorda que les noves infraestructures que es construeixin a Catalunya han d'estar ben pensades per a les situacions que cal resoldre, i han de ser respectuoses amb el territori i la població per no perdre "ni un pam més" d'espai agrari. "Una variant que no descongestioni el trànsit només és una gran despesa econòmica i una destrossa totalment innecessària al territori", critica UP.