Finalitzen les millores a l'espai per a l'esbarjo de gossos a la zona de l'Aubi

Les taques d'instal·lació d'una nova tanca perimetral a la zona d'esbarjo per a animals de companyia, ubicada al costat de l'skate park de la zona esportiva municipal «Josep Massot i Sais», i en paral·lel al camí que passa entre aquesta parcel·la i la riera Aubi, van finalitzar la setmana passada.

Segons va informar ahir el consistori, en els darrers mesos s'havia detectat que la tanca existent fins ara, i de prop d'un metre d'altura, era fàcil de saltar per part d'alguns dels gossos que feien ús d'aquest espai i calia augmentar la seva altura, fins a arribar a l'actual metre i cinquanta centímetres. Les feines d'instal·lació les ha realitzat una empresa especialitzada que ha ubicat els pals de subjecció de la tanca i els 120 metres lineals de malla metàl·lica. El cost global d'aquests treballs ha estat de 2.200 euros.

La zona d'esbarjo per a animals de companyia ubicada a l'Aubi té una superfície de 1.070 metres quadrats on els gossos poden anar deslligats, sempre amb la presència del seu propietari. L'espai inclou bancs, papereres i una font perquè puguin veure els gossos, així com l'enjardinament amb la ubicació d'arbrat.