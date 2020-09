Suspenen la Fira Medieval de Peratallada per la COVID-19

L'Ajuntament de Forallac ha decidit suspendre la Fira Medieval de Peratallada programada per al 3 i 4 d'octubre, per la «dificultat de portar-la a terme» a causa de la crisi sanitària provocada per la covid-19. Segons va informar ahir el consistori, després de valorar la situació, han conclòs que «no és possible fer compatible el desenvolupament de la fira amb el compliment de les mesures sanitàries preventives». La fira aplega cada any milers de persones que omplen els carrers del conjunt medieval i els nombrosos espectacles que s'hi organitzen. A més, asseguren que fer una fira de mínims o amb limitacions d'aforament extremes «no permetin gaudir plenament de l'essència de la Fira Medieval de Peratallada, una de les més veteranes».