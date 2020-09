L'Estartit Netegen els escòrrecs de la via pública

L'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit va iniciar ahir les tasques de neteja dels escòrrecs dels carrers d'aquesta localitat per tal de millorar-ne la capacitat d'evacuació. Segons va informar l'ens a través de les xarxes socials, pròximament també està previst que actuïn en els embornals. En aquest sentit, l'EMD va explicar que aquestes tasques de manteniment es fan en previsió de l'inici de la temporada de pluges, per tal de minimitzar les incidències que hi pugui haver a la via pública.