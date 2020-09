Picabaralla entre partits a l'Estartit per l'acord dels terrenys ocupats a l'escola

Els terrenys municipals de l'escola Portitxol de l'Estartit, ocupats per l'hotel Bell Aire des de fa més de 30 anys s'han convertit, en els darrers dies, en motiu d'una nova picabaralla política entre l'Estartit Som Tots (l'Est) i Més Per l'Estartit. Concretament, en relació amb la proposta d'acord entre el consistori i el propietari de l'hotel que va avançar Diari de Girona el passat mes de març.

Segons va explicar l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, es tracta d'un acord de permuta segons el qual de la parcel·la municipal de 216 metres quadrats que actualment estan ocupats, l'hotel en podrà mantenir uns 100 metres no edificables per tenir-hi el jardí i el consistori en recuperarà la resta, on hi farà una ombrera per l'escola. A canvi de conservar aquests 100 metres quadrats, l'hotel ha comprat una parcel·la molt a prop de l'establiment, que ha donat a l'Ajuntament i on es podrà construir un edifici de planta baixa i tres pisos per les entitats locals.

Una informació que, segons l'EST, no coneixien al complet. Segons explica la regidora d'aquest partit, Sandra Pibernat, la seva formació ignorava els metres quadrats «exactes del canvi». «No sabem si afecta el projecte d'ampliació de l'escola, i ni tan sols sabíem de quants metres s'estava parlant», critica Pibernat.

Tot i això, reconeix que l'EST -que governava a l'EMD la legislatura passada- era coneixedora d'aquest «canvi de cromos» entre el Bell Aire i l'Ajuntament de Torroella, i que era partidari de negociar els metres per tal que l'escola Portitxol «no es veiés perjudicada, quedant-se el projecte a la cua d'altres municipis». Tot i això aclareix que aquest fet «no implica» que estiguin d'acord amb tots els punts. «L'EST sempre han defensat que el Bell Aire es pugui quedar uns metres del terreny que ara ocupa sempre que no perjudiqui el projecte de l'escola. Sinó, s'hauria d'executar la sentència de Tribunal Suprem», afegeix la regidora que afegeix que el terreny entregat a canvi «no arriba ni de lluny al valor que deixaria de cedir l'hotel».

Per la seva part, el portaveu de Més per l'Estartit -i actual president de l'EMD- Francesc Ferrer, va assegurar ahir que l'acord de permuta va ser una proposta feta en la legislatura passada i que, en aquell moment, «tothom ho va veure amb bons ulls i es va tirar endavant». «Nosaltres vam seguir el que ja s'havia començat i som els únics que ens hi hem posat per desencallar-ho», va reivindicar Ferrer.

Amb relació a com aquest canvi pot afectar el projecte d'ampliació de l'escola, redactat l'any 2012, el president de l'EMD va explicar que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat -que l'ha d'executar- haurà de modificar-lo per tal d'adaptar-lo a la normativa actual.

El propietari de l'hotel Bell Aire, Ramon Frigola Ciurana, és vocal de l'EMD de l'Estartit del partit MES, vinculat a l'UPM.