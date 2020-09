Acaba la campanya per ajudar bars i restaurants de l'Estartit a reciclar vidre

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'EMD de l'Estartit i l'entitat sense ànim de lucre Ecovidrio van tancar ahir la campanya de sensibilització promoguda durant l'estiu per incrementar el reciclatge de vidre en el sector de la restauració. Hi van participar prop d'una setantena de bars i restaurants, que van rebre la visita d'un equip d'informadors ambientals per ajudar-los i estimular-los a reforçar la tasca de reciclatge que ja fan.

Per fer balanç de la iniciativa i visualitzar el tancament de la mateixa, aquest matí l'alcalde, Jordi Colomí; el regidor de Gestió de Residus, Marc Calvet, i el president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer, es van reunir amb el tècnic de gerència a Catalunya d'Ecovidrio, Ivan Costa, a l'Estartit, on han visitat diferents establiments participants. Tots plegats en van fer una valoració molt positiva.

D'altra banda, també es van oferir les dades de la recollida selectiva corresponents al 2019 i segons les quals, es va arribar a les 657 tones, un 3,24 % superior respecte al 2018. Com a mitjana, cada ciutadà del municipi va dipositar al contenidor verd 56 kg de vidre, uns 146 envasos per persona. Això representa més del doble que la mitjana a Catalunya, que va ser 22,5 kg de vidre, uns 77 envasos