La «Botiga al carrer» de Platja d'Aro celebra els seus 20 anys amb sorteig

La campanya de la «Botiga al carrer» de Platja d'Aro celebrarà aquest cap de setmana el seu 20è aniversari. I per aquest motiu, es realitzarà un sorteig extraordinari que inclourà premis com: una estada d'una nit a l'hotel Bulevard amb esmorzar inclòs, un val per a dos menús gastronòmics al restaurant ChiaraMar, i un val regal de 1.000 euros per bescanviar en un mínim de deu establiments participants i amb un màxim de 100 euros a gastar en cada comerç.

Segons va informar l'Associació d'Empresaris de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró (AdEM), que organitza l'esdeveniment, la festa començarà l'11 de setembre i s'allargarà fins al dia 13, quan es realitzarà el sorteig entre totes les persones participants. L'elecció del guanyador/a es publicarà a la història del perfil d'Instagram de l'AdEM. El premi caduca el 31 de desembre del 2020.

A banda de la celebració del sorteig extraordinari, durant la campanya també hi haurà activitats infantils, shows de màgia, pallassos, taller de globoflèxia, maquillatge i altres activitats pels més petits de la casa, sempre complint amb les mesures de seguretat pertinents. En total hi participaran mig centenar d'establiments del municipi.

Creada l'any 1977 i amb 180 associats, l'AdEM sempre ha apostat per la dinamització de l'àmbit empresarial, la desestacionalització de la temporada turística, i la promoció de la qualitat dels recursos i serveis que Platja d'Aro ofereix els 365 dies de l'any.