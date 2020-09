Busquen un home de 68 anys desaparegut des de dilluns a Sant Feliu

Sant Feliu de Guíxols es va convertir ahir en l'escenari de la recerca d'un veí de la localitat de 68 anys que va desaparèixer aquest dilluns passat. El dispositiu, que es va posar en marxa de forma activa ahir, es feia per terra, mar i aire amb l'ajuda d'helicòpters i embarcacions.

La dona del desaparegut va posar la denúncia als Mossos d'Esquadra de Sant Feliu la nit del dilluns, 7 de setembre. L'endemà, ja es va fer una primera inspecció a la zona on se l'havia vist per última vegada, però no va ser fins ahir, quan es va muntar un dispositiu de recerca amb la participació de diversos cossos d'emergència.

L'últim rastre que es té de l'home és del mateix dia de la desaparició, pels volts de les vuit del vespre, a la zona de Canyet, una àrea localitzada entre el municipi ganxó i el de Santa Cristina d'Aro.

El dispositiu de recerca es va realitzar ahir per diversos punts del Sant Feliu i del municipi veí i hi van participar mitjans aeris dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers, així com dotacions terrestres i membres de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos i efectius de la Unitat Aquàtica i la Policia Marítima. A la tarda, s'hi va unir la unitat canina dels Bombers i la dels Mossos. També van participar en aquesta recerca membres de la Policia Local de Sant Feliu i la de Santa Cristina d'Aro.

La família va difondre cartells de desaparició a través de les xarxes socials per fer una crida a la gent perquè els ajudi en cas d'haver-lo vist. Està previst que la recerca es reprengui avui.