Omplen una vintena de bosses amb residus llençats de manera incívica a Begur

Electrodomèstics, tovalloletes higièniques, matalassos, mobles i embalatges de tota mena. Aquestes són només algunes de les deixalles que el grup Natura Lliure de Residus va recollir el passat 5 de setembre a Begur i amb les quals van omplir una vintena de bosses.

Segons va informar ahir el consistori, la jornada es va organitzar amb l'objectiu de recollir deixalles en diferents punts de la vila i conscienciar la població i les administracions de la importància de dur a terme una correcta gestió dels residus per «preservar l'entorn privilegiat del municipi».

L'activitat va comptar amb la participació de 19 voluntaris que es van dividir en dos grups per fer la neteja. El primer grup el van integrar 10 persones que van actuar durant una hora aproximadament a l'entorn de l'Hípica de Begur i del Camp Municipal de Futbol. En aquest punt es van recollir residus com: envasos de llaunes, plàstics, vidres, cartró, restes d'embalatges, matalassos, segadores de gespa, microones o taules de melanina.

El segon grup, format per nou voluntaris, va treballar durant dues hores aproximadament des del Mas d'en Pinc fins al Mirador de la Creu i del Mirador fins a Aiguafreda. En aquesta segona ruta es van recuperar deixalles com: vasos de plàstic, ampolles de plàstic d'aigua i de refrescos, ampolles de vidre de licors i llaunes de refrescos, taps d'envasos, canonades de PVC, capses de porexpan, tovalloletes higièniques o paquets de tabac, entre d'altres. També es van recollir grans quantitats de guants usats durant el confinament per la covid-19 i mascaretes de quiròfan.

Els residus es van recollir mitjançant les bosses facilitades per l'Àrea de Medi Ambient, procedents de la campanya Let's clean up Europe! gestionada per l'Agència Catalana de Residus. Així, al llarg de la jornada, els voluntaris van omplir prop d'una vintena de bosses amb deixalles de diferent tipologia.