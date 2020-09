L'hospital de Palamós reforma la unitat de cures Intermèdies i l'adapta a la COVID

L'hospital de Palamós ha reformat la Unitat de Cures Intermèdies (UCIM) per tal d'adaptar-lo a les necessitats sorgides arran de la covid-19. Segons va informar ahir els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) les obres van començar el passat 15 de juny i està previst que entri en funcionament el pròxim dimecres, 16 de setembre.

La reforma ha permès crear sis boxs amb portes corredisses fetes amb vidres electrocròmics que guanyen transparència quan se'ls activa un potencial elèctric i que garanteixen privacitat o visió completa, segons la necessitat del moment. També s'ha construït un nou control d'infermeria «més diàfan» que, segons el SSIBE, està «perfectament integrat en la circulació dels boxs».

A més, en aquesta unitat s'hi ha creat un nou despatx mèdic i espais de suport per a ser utilitzats com a magatzems i lavabos per a personal i pacients. Finalment, s'ha reformat el despatx del servei d'anestèsia.

Situada al costat del Servei d'Urgències, a la primera planta, la UCIM és on ingressen els pacients greus que necessiten una atenció mèdica i d'infermeria més intensa que la que es pot oferir a una planta d'hospitalització.

L'antiga Unitat de Cures Intermèdies disposava de sis llits que no permetien l'aïllament dels pacients en cas de patologies infeccioses contagioses. Amb la reforma, des del SSIBE asseguren que ara la unitat sí que compleix amb els criteris d'aïllament necessaris i que, per tant, també permetrà l'ingrés de pacients afectats per la covid-19.

Durant la pandèmia, a l'hospital de Palamós es va haver d'habilitar una UCIM dedica exclusivament a poder atendre a pacients amb covid-19 greus i alguns dels quals van requerir ventilació mecànica invasiva fins que es van poder derivar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital de referència.