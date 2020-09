L'ofrena floral a la tomba del president Irla recorda les víctimes de la pandèmia i els «presos polítics i exiliats»

La tradicional ofrena floral a la tomba del president Josep Irla al cementiri de Sant Feliu de Guíxols ha servit per recordar les víctimes que ha deixat la pandèmia, però també els "presos polítics i exiliats". Com és habitual, en l'acte que es fa cada Onze de Setembre hi han estat presents la Generalitat, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà (CCBE), l'Ajuntament de Sant Feliu i diferents partits polítics.

Tots els representants de les institucions han apostat per la unitat i la responsabilitat "per tal de superar la pandèmia i tenir un país millor". Tot plegat, en acte breu de mitja hora marcat per les mesures de seguretat necessàries per prevenir els contagis.