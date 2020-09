Troben a Santa Cristina el veí de Sant Feliu desaparegut des de dilluns

Els efectius d'emergència a la cala on se l'ha traslladat

Aquest matí s'ha localitzat a Santa Cristina d'Aro el veí de Sant Feliu desaparegut des de dilluns.

Un testimoni l'ha localitzat a la carretera GI-682 ferit a terra per un despreniment que s'havia produït a la via.

Pels volts d'un quart de vuit del matí un veí l'ha trobat a l'altura del quilòmetre 34 de la GI-682, en terme de Santa Cristina. Aquesta via uneix Sant Feliu amb Tossa de Mar.

Concretament, presentava un cop al cap que li hauria causat una pedra que ha caigut del marge i presenta una fractura al braç.

Fins al lloc s'han trasllat els Mossos d'Esquadra, Bombers, i el SEM.

Un cop rescatat de la zona on hi havia hagut un despreniment, se l'ha trasllat fins a una cala on ha aterrat l'helicòpter medicalitzat del SEM.

Finalment, però una ambulància l'ha evacuat ferit a l'hospital Josep Trueta de Girona.

El veí de Sant Feliu estava desaparegut des de dilluns, la seva dona va donar l'avís la mateixa nit i des de llavors, se l'havia buscat per terra, mar i aigua. En total ha estat prop de cinc dies sense parador conegut, s'apunta que avui estava passejant quan ha patit l'accident a la carretera.