Torroella neteja el torrent soterrat del passeig de Catalunya per evitar que s'inundi

Evitar que es produeixin inundacions al passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí. Amb aquest objectiu, el consistori està portant a terme una neteja del tram final del torrent soterrat, una de les principals canalitzacions d'aigües plujanes de la vila.

Segons va informar l'Ajuntament, la darrera actuació de manteniment es va fer el juny de 2016, després que en una inspecció els tècnics de la brigada constatessin que requeria una intervenció amb relativa urgència, ja que l'aigua tenia poc espai per circular-hi. En aquella ocasió, els fangs acumulats ocupaven pràcticament tota la secció del torrent canalitzat, que fa 1,70 metres d'alt per 2 metres d'amplada. Una situació que enguany no era tan alarmant, però que, segons l'Ajuntament, es va agreujar amb el temporal Gloria generant una gran acumulació de residus.

En aquesta intervenció, que realitza Construccions Narcís Matas, en col·laboració de la Brigada Municipal, també s'està millorant la connexió de la galeria subterrània amb el tub que aboca l'aigua al rec del Molí. En aquest punt es produeix un desnivell d'uns 70 centímetres que provoca la retenció de material. Això fa que actualment la boca estigui obstruïda en un 60 % de la seva capacitat. El buidatge s'està realitzant amb una màquina de minibolcat, ja que l'espai on s'està actuant per treure el fang i el material acumulat és molt reduït. Està previst que els treballs acabin la setmana vinent.