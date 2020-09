Ca la Pruna de Pals acollirà una nova oficina de turisme, un museu i un hotel d'entitats

Que un dels edificis medievals més emblemàtics de Pals es converteixi en el nou punt de benvinguda de les persones que visiten la localitat. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament està desenvolupant un ambiciós projecte de rehabilitació i modernització d'aquest espai històric perquè pugui acollir la nova oficina de turisme, un espai museístic i un hotel d'entitats.

Una reforma integral que es desenvoluparà al llarg dels pròxims mesos, una vegada s'hagi adjudicat l'obra que ara s'està licitant per un import de 529.280,94 euros (amb IVA inclòs). Segons el projecte, l'actuació consistirà en la creació d'una nova entrada, d'un ascensor accessible i una rampa i d'una nova sala d'actes a la segona planta.

Respecte a l'entrada nova, es farà a l'extrem nord-est de l'edifici, on anteriorment ja hi havia una antiga porta que connectava un pati interior -on actualment hi ha la sala d'actes- amb l'hort i el pou i que va ser tapiada durant una reforma feta durant els anys 70. «Aquesta nova entrada permetrà un accés directe des del carrer de la Creu a la primera planta i facilitarà les evacuacions», destaca l'alcalde de Pals, Carles Pi.

També es construirà una nova escala, una rampa i un ascensor accessible a la planta baixa per connectar amb les dues plantes de sobre; s'enderrocarà el sostre de la sala d'actes actuals i una escala que uneix la primera i la segona planta i es faran nous lavabos. A més, es traslladarà l'espai museístic a la primera planta -ara es troba a la segona- i la sala d'actes passarà al segon pis i connectarà amb el futur hotel d'entitats. A la planta baixa hi haurà la nova oficina de turisme. A més, es farà una intervenció en les instal·lacions existents de sanejament, electricitat, climatització, ventilació i telecomunicacions, entre d'altres.

Aquesta serà la segona fase d'un projecte que es va iniciar l'estiu del 2019 amb una actuació als exteriors i a la planta baixa de l'edifici. Concretament, es va millorar l'accessibilitat i es va adequar l'entrada, la recepció i l'espai que ocuparà la nova oficina de turisme. «Tot i que l'espai ja està a punt, encara no hem traslladat l'oficina de turisme perquè preferim esperar a acabar les obres de la segona fase i evitar així, totes les molèsties que comportarien», puntualitza el batlle que avança que està previst que els treballs acabin el mes de juny.

L'última actuació a Ca la Pruna consistirà a posar a punt un espai museístic a la primera planta i en la creació d'un hotel d'entitats. «Actualment, en aquest edifici només hi ha una petita zona de museu i s'hi reuneixen les associacions», explica Pi, qui assenyala que amb la reforma, Ca la Pruna es convertirà en un dels punts de referència de Pals.



Cedida durant els anys 70

Datada del segle XVI aquesta casa fortificada està inclosa en l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Coneguda també com a Mas Illa per la primera família que en va ser propietària, la finca va ser cedida a l'Ajuntament de Pals, durant els anys 70, per Francesc Jover Sala i Antoni Vil, els quals l'havien comprat i reformat el 1974. Tots dos formaven part de l'Associació filantròpica «els Amics de Pals» i com a condició per cedir la masia van fer prometre al consistori que la convertirien en un equipament cultural per a la vila. L'última gran intervenció es va fer l'any 1990 cobrint el pati de la zona nord per fer-hi la sala d'actes.