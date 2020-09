Palamós presenta als veïns la reforma que vol executar en diversos carrers

L'Ajuntament de Palamós va presentar, aquesta setmana, a una seixantena de veïns, la proposta per a la reforma urbana per a diversos carrers del sector de l'eixample de la platja. Amb una superfície total de 5.665 metres quadrats, els vials on s'actuarà es troben delimitats entre el passeig del Mar i l'avinguda del President Francesc Macià, per un costat; i el carrer d'Aragó i el del Mar, per l'altre. Elaborat pels Serveis Tècnics municipals, l'avantprojecte planteja la millora de la imatge de l'entrada al municipi des de Calonge i Sant Antoni.

La primera fase d'intervenció es farà el carrer Nàpols i el carrer Rosselló, el carrer López Puigcerver, la vorera sud del carrer riera d'Aubi i la vorera est del carrer del Mar. Està previst que comenci vinent i consistirà en: l'arranjament de la pavimentació de voreres i vials, assegurant la seguretat i l'accessibilitat a la via pública; la millora de l'estalvi energètic amb la realització d'una xarxa separativa que eviti la impulsió cap a la depuradora d'aigües de pluja barrejades amb aigües residuals, i la substitució de lluminàries de vapor de sodi existents per enllumenat de LED, entre altres.

Aquest projecte té un cost global d'uns 826.000 euros i compta amb una aportació de 127.000 euros atorgada pel Pla únic d'obres i serveis de Catalunya PUOSC 2020-2024.