Detingut el sospitós de matar d'un tret un home a la zona de Mas Pere de Calonge

Els Mossos d'Esquadra van detenir, diumenge al migdia, un home de 30 anys, veí de Calonge i de nacionalitat espanyola com a suposat autor de la mort d'un altre home a Calonge. El cos de la víctima va ser localitzat per dos caçadors, a les vuit del matí d'aquell mateix dia en una pista forestal situada a la urbanització Mas Pere.

Segons fonts properes a la investigació, cap a mitjanit de diumenge, el detingut va anar fins a un pis de Platja d'Aro on s'hi exerceix la prostitució dient que volia passar unes hores amb una de les dones. Com que se'n van malfiar, la víctima –un home que feia tasques de vigilància al pis- els va acompanyar. Amb dos cotxes van anar fins al camí forestal del terme municipal de Calonge.

Un cop allà, però, l'ara detingut va engegar un tret amb una escopeta a l'altre home per l'esquena, va fer pujar la dona a un dels vehicles i se la va endur, deixant el cos de la víctima mortal estès a terra. També van abandonar allà un dels vehicles.

L'arrestat va continuar conduint per zones boscoses fins que va aturar el vehicle i va agredir sexualment la dona. En un moment de descuit de l'atacant, la dona va aconseguir fugir i anar fins a una comissaria dels Mossos d'Esquadra per demanar ajuda i denunciar els fets. A més, segons van confirmar fonts properes a la investigació, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la regió policial de Girona també va relacionar el crim amb una altra denúncia, la del pare del sospitós que deia que l'home s'havia endut un cotxe i una escopeta de casa sense permís.

No va ser fins a les vuit del matí, quan dos caçadors que feien una batuda per la zona van trobar la víctima a terra, amb una ferida de bala a l'esquena -feta probablement amb una escopeta- just davant de l'entrada d'un camí forestal que connecta amb un altre carrer asfaltat d'aquesta urbanització situada a deu minuts del nucli de Calonge. Concretament, el cos es trobava davant del número 71 de l'avinguda de la Manxa i a tocar de l'asfalt on hi havia aparcat un cotxe de la marca BMW de color blanc i amb matrícula espanyola.

Els caçadors van avisar la Policia Local, els quals van alertar els Mossos d'Esquadra. En total, es van desplaçar fins al lloc dels fets una quinzena d'agents entre Mossos de la DIC i de Seguretat Ciutadana. Els agents de la Regió Policial de Girona també van comptar amb el suport de diverses patrulles de la Policia Local de Calonge. Durant el matí, els efectius policials van buscar indicis al pati exterior de la casa davant la qual es va trobar el cos, i que és propietat d'una parella gran que en el moment dels fets era tancada perquè no es trobaven a Calonge.

Els Mossos també van buscar indicis durant més de quatre hores, en un solar amb herbes altes que és pròxim a la zona i en el cotxe blanc que finalment va ser retirat per la grua municipal.

A disposició judicial avui

Per la seva part, diversos veïns de la zona van explicar que cap a les tres de la matinada havien sentit un tret després d'una discussió. El cadàver va ser traslladat pels serveis funeraris cap a quarts de dotze, fins a l'Institut de Medicina Legal, on li faran l'autòpsia. Unes hores després, els Mossos van detenir el sospitós al domicili familiar i se li atribueix un delicte d'homicidi.

Segons fonts properes al cas, tenia un sol impacte de bala al pit. Està previst que el detingut passi avui a disposició del jutjat de Sant Feliu de Guíxols. El cas es troba sota secret de sumari.