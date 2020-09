Un pesquer de Palamós denuncia que un mercant quasi l'envesteix

Un pesquer de Palamós ha denunciat a Capitania Marítima que un vaixell mercant el va estar a punt d'envestir a alta mar. Segons va informar ahir Ràdio Palamós, els fets es van produir el dijous passat, cap a tres quarts de deu del matí, quan la barca d'arrossegament «Ramona» estava feinejant a unes 9 milles de la costa de Tossa de Mar. L'embarcació tenia les xarxes tirades, i per tant, tenia preferència.

Segons va explicar el patró de la «Ramona» i armador, Eduard Martí, a l'emissora palamosina, va ser en aquell moment quan va veure que un vaixell mercant de gran tonatge, el «Janina», es dirigia contra el pesquer. El vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda estava cobrint el trajecte entre Barcelona i Marsella.

Tot i la proximitat, el mercant no va variar el rumb i per tal d'evitar la col·lisió, el pesquer va haver de fer una maniobra evasiva d'emergència tot i que estava feinejant i la seva maniobra d'acció estava molt limitada. Finalment, les dues embarcacions es van acabar creuant per uns set metres. El mercant mesura 123 metres d'eslora i 21 de mànega mentre que la «Ramona» en té 15 d'eslora i 4 de mànega.

Per tot plegat, el patró del pesquer va voler denunciar els fets als Mossos i la Guàrdia Civil, els quals el van informar que no tenien competència. Finalment, Martí va denunciar els fets a la Capitania Marítima de Girona.