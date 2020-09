Presó sense fiança per al detingut per matar un home d'un tret a Calonge

El jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut diumenge per matar un home d'un tret a Calonge (Baix Empordà) i segrestar i violar una dona. Segons informa el TSJC, la causa està oberta per assassinat i agressió sexual.

L'investigat s'ha acollit al dret a no declarar. Segons la investigació, el detingut va contractar els serveis d'una dona que exerceix la prostitució i va matar l'home que els havia acompanyat com a vigilant. Després, va segrestar durant hores la dona i la va agredir sexualment en dues ocasions, fins que va poder escapar i anar fins a una comissaria per denunciar els fets.