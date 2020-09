Famílies de l'institut-escola Vila-romà de Palamós no porten els fills a la tarda per reclamar horari intensiu

Famílies de l'institut-escola Vila-romà de Palamós (Baix Empordà) han decidit no portar els seus fills a classe a la tarda per reclamar horari intensiu. El grup que ha impulsat la protesta assegura que ja hi ha prop de 75 famílies que s'hi han sumat i argumenten que la direcció del centre va proposar aquest horari però, finalment, Educació no hi va donar el vistiplau.

El director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, afirma que "en cap cas" es va plantejar un canvi de la jornada perquè cal garantir l'escolarització de l'alumnat durant "totes les hores". Segons Fonalleras, hi ha una confusió de conceptes, perquè el projecte que ha quedat aparcat per la covid-19 és la del menjador saludable.