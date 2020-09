Presó sense fiança per a l'acusat de matar un home a Calonge i violar una dona

El jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols va ordenar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que, presumptament, en va matar un altre d'un tret a Calonge i va segrestar i violar una dona. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa està oberta per assassinat i agressió sexual. L'investigat es va acollir al dret a no declarar.

Segons la investigació, el detingut va contractar els serveis d'una dona que exerceix la prostitució i va matar l'home que els havia acompanyat com a vigilant. Després, va segrestar durant hores la dona i la va agredir sexualment en dues ocasions, fins que va poder escapar i anar fins a una comissaria per denunciar els fets.

Cap a un quart de vuit del matí de diumenge, dos caçadors que estaven fent una batuda van trucar a la Policia Local de Calonge i Sant Antoni alertant que havien trobat el cadàver de la víctima mortal en un camí de terra proper al carrer de La Manxa, situat a la urbanització Mas Pere. Fins allà s'hi van traslladar efectius policials i d'emergències que van comprovar que l'home havia rebut un tret per arma de foc a la zona del tòrax.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra va obrir una investigació per esclarir els fets i identificar i detenir l'autor del crim. Poca estona després de l'avís, cap a tres quarts de vuit del matí, un home va anar fins a una comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar que li havien robat una moto, un cotxe i una escopeta que tenia a casa. També va dir als policies que el seu fill, de 30 anys i nacionalitat espanyola, no es trobava al domicili.

Al llarg del mateix matí, una dona d'origen xinès va anar a comissaria per denunciar que aquella nit un home havia anat fins a un pis de Platja d'Aro on ella treballa exercint la prostitució amb la intenció de contractar els seus serveis fora de l'establiment. Com que se'n van malfiar, un home que treballava com a vigilant els va acompanyar per garantir la seguretat de la dona. Segons va denunciar la dona, havien anat amb dos cotxes fins a una zona boscosa de Calonge, on el client havia matat l'acompanyant engegant-li un tret. La víctima mortal tenia 38 anys i era de nacionalitat espanyola.

Després de perpetrar el crim, el detingut va segrestar la dona durant quatre hores i mitja i la va violar en dues ocasions. La dona va aprofitar un descuit del segrestador per fugir i anar a la policia denunciar els fets.

La investigació policial va relacionar els tres episodis i es va dirigir a casa de l'ara investigat. Cap a les deu del matí, el sospitós es va presentar al domicili familiar, on el van detenir. Tant en dependències policials com ahir al jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols es va acollir al dret a no declarar.

Més de 38 anys de presó

Segons va informar el TSJC, la causa està oberta per assassinat i agressió sexual. Tot i això, la fiscalia no descarta que se'l pugui acabar acusant, també, de detenció il·legal i tinença il·lícita d'armes. Tots aquests delictes podrien suposar, com a mínim, 38 anys i sis mesos de presó.

Atenent a la petició de la fiscalia, el jutjat va ordenar l'ingrés a presó de l'acusat tenint en compte la gravetat dels fets, la pena elevada a la qual es pot enfrontar, el risc de fugida i el perill de reiteració delictiva.

El ministeri fiscal també va apuntar que, amb la presó preventiva, es «neutralitza qualsevol risc cap a la víctima» que no només és la perjudicada en tres dels delictes, sinó també el testimoni principal de l'assassinat.