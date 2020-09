Famílies d'un centre escolar de Palamós no hi porten els fills a la tarda

Famílies de l'institut-escola Vila-romà de Palamós, al Baix Empordà, han decidit no portar els seus fills a classe a la tarda per reclamar horari intensiu. El grup que ha impulsat la protesta assegura que ja hi ha prop de 75 famílies que s'hi han sumat i argumenten que la direcció del centre va proposar aquest horari però, finalment, Educació no hi va donar el vistiplau.

En nom dels pares, Diego Carrillo assegura que no entenen la decisió el Departament: «La proposta de l'equip docent era molt bona perquè l'objectiu principal és minimitzar riscos, i ens permetia reduir la mobilitat al 50%, evitar aglomeracions a les entrades i sortides i que els nens només estiguessin en contacte un cop al dia».

El director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, afirmava ahir que «en cap cas» es va plantejar un canvi de la jornada perquè cal garantir l'escolarització de l'alumnat durant «totes les hores». Segons Fonalleras, hi ha una confusió de conceptes, perquè el projecte que ha quedat aparcat per la covid-19 és el del menjador saludable.

Nou grups aïllats a Girona

Les dades del Departament d'Educació registraven, en el tercer dia de curs, el doble de grups estables confinats de forma preventiva per casos de covid-19 que el dia anterior, passant de 34 a 68. A Girona, ahir es van confirmar 4 nous grups estables que s'han hagut de confinar. En concret, es tracta d'un grup de P3 de l'escola Les Mèlies de Vilafant, un grup d'alumnes de l'escola d'Art d'Olot, i un altre de l'escola Alfons I de Puigcerdà, a més d'un altre grup a l'escola Forallac, que dimarts ja en registrava un. Així, passen de 5 a 9 els grups estables en confinament preventiu a les comarques gironines.

A Catalunya, ahir es tornaven a duplicar els grups en aïllament, passant de 34 a 68. El nombre de centres afectats per a incidències d'aquest tipus ascendia a 52, dels 27 d'aquest dimarts. Des d'Educació informaven que el 99,1% dels centres educatius catalans tenien tots els seus grups funcionant. També especificaven que, del total de grups confinats, quatre són a llars d'infants privades, 12 a llars d'infants municipals, 16 a escoles de segon cicle d'infantil i primària, 11 a instituts d'ESO, batxillerat i FP, tres a instituts escola, 14 a centres privats concertats i vuit a privats.

Obre l'escola Ridolaina

L'escola Ridolaina, del municipi de Montellà i Martinet, a la Cerdanya, va obrir les portes ahir amb cinc nous mestres substituts, que supleixen els que estan en quarantena arran de la detecció d'un cas positiu de covid-19. També ha obert el Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts. En canvi, es manté tancada la llar d'infants Petit Montessori de Barcelona i s'hi afegeix l'escola bressol municipal del barri barceloní de Gràcia.