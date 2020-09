L'oposició de Calonge presenta una moció de censura contra el govern d'ERC

Els nou regidors de l'oposició de Calonge i Sant Antoni van presentar ahir una moció de censura contra el govern d'ERC-Avancem per substituir-lo per un «d'emergència i d'unitat». En un comunicat conjunt, els grups de JxCalonge, PSC, PP i l'exedil de Republicans, Norbert Botella, afirmen que «l'únic propòsit» d'aquest moviment polític és «superar la paràlisi i les diferents crisis de l'actual govern».

ERC va guanyar les eleccions municipals celebrades el maig del 2019 amb cinc regidors i va deixar en segona posició a JxCalonge, liderat per l'exalcalde Jordi Soler, amb quatre edils. El partit de Bell-lloch va optar per formar un govern de coalició amb els dos regidors d'Avancem i l'edil de Republicans, quedant-se a un sol regidor de la majoria absoluta. L'abril passat, però, Botella -que el febrer va ser expulsat del partit- va anunciar que abandonava la coalició, deixant l'equip de govern amb set regidors.

Per això, els nou regidors que donen suport a la moció de censura, ja donen per fet que prosperarà en el ple previst per a l'1 d'octubre a les dotze del migdia. De fet, en el comunicat, ja anuncien que «el futur equip de govern aprovarà com a primeres mesures un pla de xoc» per donar «respostes a la crisi produïda per la tempesta Gloria i la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la covid-19». El que no s'especifica és qui assumirà l'alcaldia o com es configurarà el nou govern.



Resposta d'ERC-Avancem

Per la seva part, l'alcalde, Miquel Bell-lloch, en una roda de premsa convocada d'urgència, va acusar l'oposició -menys la CUP- de «bloquejar» les seves propostes i de «mentir» sobre la suposada «manca de mesures» per afrontar la crisi de l'actual equip de govern. «Seguim treballant per una majoria pensant en Calonge i Sant Antoni, defugint el que és el repartiment de cadires. A nosaltres no ens trobaran en aquest joc, però sí en el diàleg, el debat i el consens, però mai en les mentides», va subratllar el batlle, afegint que seguiran amb la «mà estesa per formar una nova majoria que doni estabilitat i resposta a les necessitats de la ciutadania». Bell-lloch també va assenyalar que en la moció es proposa Jordi Soler com a nou alcalde.

El portaveu de JxCalonge ja va utilitzar aquest mecanisme polític l'any 2008, per expulsar el govern de coalició que formaven el PSC, Ciutadans de Calonge i Sant Antoni (CCSA) i Sant Antoni Independent (SAI) i recuperar l'alcaldia que en aquell moment tenia el socialista Antoni Esteve. Ho va fer amb el suport d'ERC, dos exregidors de l'equip de govern. Soler va ser alcalde des del 2003 fins al 2007 i des del 2008 fins al 2019.



Altres intents previs

Tot i que la moció de censura es va registrar ahir a l'Ajuntament, ja feia mesos que s'estava gestant.

El mes de febrer passat, el PSC i JxCalonge van forçar un ple extraordinari per reprovar la gestió econòmica que estava portant a terme l'equip de govern i per reclamar més «control» en els processos de contractació pública. En aquell moment, els d'ERC ja van acusar els socialistes i els neoconvergents d'intentar tirar endavant una «moció de censura encoberta», una acusació que tots dos grups municipals van negar durant la sessió plenària. En acabar el ple, però, el PSC ja va avançar que si en un futur la gestió no «millorava» impulsarien una moció de censura.

Només dos mesos després, Diari de Girona va avançar que els grups de l'oposició -menys la CUP- estaven negociant fer fora ERC-Avancem i crear un nou govern que formarien JxCalonge, el PSC i Norbert Botella, sobretot arran de la marxa l'ex de Republicans de l'equip de govern.

El vot clau per fer fora ERC-Avancem era el del regidor del PP, Alberto Mas, qui en aquell moment, va assegurar que era «molt complicat» que el seu partit pogués signar una moció de censura que poses l'alcaldia en mans d'un alcalde neoconvergent.

Per la seva part, la CUP -que va ser primordial per investir Bell-lloch- es va desmarcar de la negociació, assegurant que no participarien en la conformació «d'un hipotètic govern alternatiu». A més, el seu representant, Lluís Casas, va assegurar que en cas de formular-se una moció de censura, seria l'assemblea qui decidiria si abstenir-se o posicionar-s'hi en contra.