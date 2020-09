La platja de Port Pelegrí de Palafrugell estarà tancada aquest matí per una neteja

L'Ajuntament de Palafrugell mantindrà tancada la platja de Port Pelegrí de Calella aquest matí, mentre s'hi realitzi la tradicional jornada de neteja. Segons va informar el consistori, la mesura es deu a les restriccions d'aforament provocades per la pandèmia de la covid-19 i s'aplicarà des de les vuit del matí fins a dos quarts d'una del migdia. Durant aquesta franja horària només podran accedir a la zona els voluntaris per fer la neteja.

Organitzada per l'Ajuntament, l'activitat comptarà amb la col·laboració de les empreses Poseidon Diving Center al Port Pelegrí de Calella i Barracuda Diving Center i Triton Diving a Llafranc. La neteja amb caiac a l'entorn de Llafranc estarà organitzada per l'empresa Tourist Service. Per segon any consecutiu, l'empresa Delicious & Sons coordinarà la neteja de la sorra amb voluntaris a la platja de Port Pelegrí. A més de la retirada de residus, el consistori assegura que l'objectiu de la trobada és conscienciar la gent de la importància de conservar l'ecosistema marí i evitar abocar residus al mar.

En l'edició de l'any passat, a la platja de Port Pelegrí a Calella, hi van participar 121 voluntaris a la neteja a peu a platja i els entorns, set voluntaris amb Paddle Surf que van netejar davant la platja, i 25 submarinistes que van fer la immersió a la zona del Golfet. Entre ells van recollir 37 kg. Pel que fa a la platja de Llafranc hi van col·laborar vuit submarinistes i 11 voluntaris repartits en vuit caiacs, que van recollir 11 kg de residus.