Begur inicia les obres de renovació del parc de l'Arbreda i del Local Jove

L'Ajuntament de Begur ha iniciat, aquesta setmana, les obres per renovar al parc de l'Arbreda i que inclouen diverses actuacions. Segons va informar el consistori, a la part exterior s'hi farà una pista esportiva paral·lela a la ja existent i que comptarà amb dues porteries de futbol desmuntables. Ambdues pistes juntes formaran un sol espai pavimentat i en el futur podran acollir esdeveniments de diferents àmbits. Un cop finalitzats els treballs pròpiament de la pista, es col·locaran altres elements per seguir condicionant el parc. En aquesta línia, s'incrementarà la zona d'arbrat de forma significativa per oferir una àrea fresca i d'ombra a l'estiu.

D'altra banda, l'Ajuntament també està treballant en la millora de les condicions del Local Jove ubicat al parc. En aquest sentit, es col·loquen cortines motoritzades, ja que pesen i tenen grans dimensions, està previst instal·lar un recobriment al terra que permeti realitzar-hi activitats d'interior, i també s'habilitarà una cuina bàsica per tal que se'n pugui fer ús en festes i ocasions especials.