Detenen un home a Begur que serrava cada setmana una barrera que el molestava

Un empresari ferrer de Palafrugell ha estat detingut acusat de serrar, doblegar i manipular cada setmana la barrera que impedeix el pas a un camí del nucli de platja de Tamariu perquè el molestava, segons ha reconegut després de ser sorprès "in fraganti".

La Policia Local de Begur ha confirmat que, després de dies de seguiments, ha aconseguit capturar el presumpte autor dels danys en aquest element que es va instal·lar fa uns quatre anys per impedir el pas de vehicles en aquesta zona boscosa en la qual s'havien detectat runa.

La mesura pretenia també prevenir possibles incendis i, per això, es va instal·lar la barrera metàl·lica, que roman operativa cada estiu.

Segons fonts del cas, aquesta decisió no va agradar a Lluís G.E., de 67 anys, veí de la urbanització d'Aigua-Xelida (Palafrugell) i conegut empresari del sector de la ferreria d'aquesta localitat.

Els agents, que estaven realitzant un servei de vigilància preventiva a la zona, han sorprès a les 6:50 hores el presumpte autor material dels fets mentre baixava del seu vehicle i serrava una de les tanques, la més propera al nucli urbà del municipi veí de Begur.

L'empresari ha intentat fugir aprofitant que encara era fosc, però els policies l'han detingut acusat d'un delicte continuat de danys.

Aquest mateix matí ha estat traslladat a dependència dels Mossos d'Esquadra per passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.

La Policia Local de Begur sospita que el detingut ha estat qui ha danyat les barreres setmanalment, ja sigui amb pastes especials, serrant o doblegant durant els dos últims estius, amb el cost econòmic que això ha representat per a les arques municipals.

El sospitós ha reconegut que les tanques, que no estaven tancades i només havien d'aixecar-se, li molestaven per circular per la zona lliurement sense haver de baixar cada vegada del vehicle.

La policia, després d'una intensa tasca interrogant veïns, va esbrinar que molt possiblement els danys es produïen a primera hora del matí i sospitava dels propietaris de diversos automòbils.

Finalment, les indagacions de la investigació van portar a Lluís G.E., a qui aquest dilluns s'ha aconseguit aturar en el moment en què serrava la tanca.