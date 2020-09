Malestar entre els empresaris de l'Estartit per la «falta d'ajudes» durant la crisi de la COVID

«Abandonats per l'administració local». Així és com asseguren que se senten una setantena d'empresaris de l'Estartit davant la «falta d'ajudes rebudes» per part de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'EMD per pal·liar els efectes de la covid-19. Segons han explicat a Diari de Girona, quan van poder tornar a iniciar l'activitat a finals de juny, van sol·licitar al govern de l'EMD (MxE –UPMcat) que els reduïssin les taxes d'ocupació de la via pública i a l'Ajuntament de Torroella, que fes el mateix amb la d'escombraries.

En el primer cas, asseguren que el que va fer l'EMD va ser «aplicar la llei» i descomptar de la taxa els dies que no s'havia treballat a causa del confinament, i que per tant, no s'havia prestat el servei. També critiquen que «l'única opció» que se'ls va oferir com a «ajuda» va ser ajornar el pagament de la taxa a finals d'any i permetre ampliar les terrasses dels locals, ocupant part de la carretera, sense «pagar més». «El que van fer unilateralment va ser obligar la gent a fer una inversió per comprar més taules, cadires i parasols», critica Miquel Basieras, el portaveu d'aquest grup d'empresaris de l'Estartit. Basieras afegeix que «molts» van optar per acollir-se a aquesta mesura per evitar un tancament definitiu. «La gent va prioritzar la necessitat d'intentar salvar la temporada a fer queixes i reclamacions», indica Basieras, qui precisa que, una vegada acabat l'estiu, molts establiments tancaran i «potser no podran tornar a obrir», motiu pel qual volen visibilitzar el seu malestar. Asseguren també que s'ha reunit amb el govern de l'EMD però que només hi han trobat «passivitat i falta de concreció».

Respecte a la taxa d'escombraries, el teixit empresarial de l'Estartit critica «el mal funcionament dels serveis com la neteja viària que agreuja i perjudica la, ja per si, mala temporada turística», salvada únicament, pels bons resultats obtinguts el mes d'agost gràcies al turisme nacional.

A més, afegeixen que diverses empreses de la localitat no han pogut optar a cap ajut de l'estat, ja que la temporada no havia començat quan es va decretar l'estat d'alarma, un fet que ha acabat «d'agreujar la situació de molts negocis».



Resposta de l'EMD

Per la seva part, el president de l'EMD, Francesc Ferrer, defensa la mesura «excepcional» d'ampliar les terrasses a la via pública. «Es va fer perquè els locals poguessin mantenir l'aforament i garantir les distàncies de seguretat sense que haguessin de pagar més», explica Ferrer, qui afegeix que han aplicat un 17% de descompte en la taxa que es paga anualment, que el termini per pagar s'ha allargat i que es pot fer fraccionadament. «A l'abril ens vam reunir amb tots els empresaris per proposar-los aquestes mesures i tots hi van estar d'acord», afirma Ferrer, qui no entén que la queixa arribi quan ja ha finalitzat la temporada turística. «Si aquestes empreses atribueixen la mala temporada a la taxa d'ocupació de la via pública, llavors el problema no és la taxa, és l'empresa», afegeix Ferrer, qui concreta que de mitjana, es paga entre 2.000 i 3.000 euros anuals i que hi ha l'opció de renunciar-hi.

Respecte als resultats de la temporada, el president de l'EMD destaca que els comerços, els centres de submarinisme i els càmpings han estat els més afectats per la crisi i l'absència dels seus principals clients: els turistes francesos, holandesos i belgues. «El sector hoteler i de restauració crec que han fet un agost molt bo. Només calia passejar pel poble per veure que les terrasses i els restaurants plens», valora Ferrer.



Descompte al rebut del 2021

Des de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí expliquen que a finals de juliol van enviar una carta a tots els empresaris del municipi per informar sobre les mesures aplicades a la taxa d'escombraries industrials i comercials; a la taxa de sanitat preventiva i industrial; i la taxa pel servei de manteniment del clavegueram.

Segons aquesta carta, el consistori va modificar el període de pagament, de manera que els rebuts domiciliats es podien pagar per avançat el 20 d'agost o sinó, es passaven a pagar el 20 d'octubre. També s'informava que acabat l'any 2020, l'ajuntament calcularà l'import que s'ha estalviat de costos del servei de recollida i transport i que s'aplicarà aquest descompte al rebut de la taxa d'escombraries industrials i comercials del 2021. «Aquesta mesura s'aplicarà exclusivament als negocis relacionats amb el turisme», assenyala l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, qui afegeix que la voluntat de l'ens és «donar facilitats a qui tingui problemes ara».