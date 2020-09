Detenen un home que serrava barreres que el molestaven

Un empresari ferrer de Palafrugell va ser detingut la matinada de dimarts acusat de serrar, doblegar i manipular cada setmana la barrera que impedeix el pas a un camí del nucli de platja de Tamariu perquè el molestava, segons va reconèixer després de ser sorprès in fraganti. Segons va informar l'Ajuntament de Begur, la policia va fer un seguiment de diversos dies fins que va aconseguir capturar el presumpte autor dels danys en aquest element que es va instal·lar fa uns quatre anys per impedir el pas de vehicles en aquesta zona boscosa. La mesura pretenia també prevenir possibles incendis i, per això, es va instal·lar la barrera metàl·lica, que roman operativa cada estiu.

Segons fonts del cas, aquesta decisió no va agradar a Lluís G.E., de 67 anys, veí de la urbanització d'Aigua-Xelida i conegut empresari del sector de la ferreria d'aquesta localitat. Enganxat serrant la barrera, l'empresari va intentar fugir aprofitant que encara era fosc, però els policies el van detenir.

El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.