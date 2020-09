La Generalitat i Endesa acorden protegir les aus de les línies elèctriques

La Generalitat i la companyia Endesa han signat un conveni per minimitzar el perill que suposen per a les aus alguns suports elèctrics, reduint el risc de col·lisió o electrocució d'aquests animals. Segons va informar ahir la Generalitat en un comunicat, l'acord pretén mitigar els riscos de col·lisió i electrocució de les aus a la xarxa elèctrica, especialment d'aquelles espècies catalogades com amenaçades com els ducs o les òlibes.

De fet, tal com va informar Diari de Girona fa uns dies, l'entitat Natura Sterna fa més de 20 anys que denuncien la pèrdua d'aus electrocutades i atropellades, sobretot a la Vall d'Aro i que demanen mesures de protecció a les torres elèctriques de tota la comarca baix empordanesa. Aquesta entitat ecologista va denunciar que només aquest estiu, a la Vall d'Aro, han mort tres ducs d'una mateixa família -el pare i dos polls de quatre mesos- i un quart, que va ser atropellat a la carretera de Palamós dins el municipi de Sant Feliu de Guíxols.

En el conveni, Endesa es compromet a adaptar, adequar i corregir tots aquells suports de línies de mitjana i alta tensió que des de l'any 2014 s'han classificat com a susceptibles de representar un perill per a l'avifauna. Per a això, la companyia modificarà les torres assenyalades i introduirà elements anticol·lisió i dispositius aïllants en els punts en tensió de les línies per així protegir els ocells, segons ha afegit el comunicat.

Les actuacions es duran a terme en totes aquelles comarques on la companyia disposa d'infraestructures de transport i distribució, excepte a la Vall d'Aran, on les competències sobre la gestió de la fauna salvatge corresponen al Consell General d'Aran.