Compromís amb Torroella s'integra a la formació liderada per Marta Pascal

El grup municipal de Compromís amb Torroella i l'Estartit també s'ha adherit al Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), seguint els passos de tres regidors de l'Ajuntament de Figueres -Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández-, de l'exedil del consistori gironí Carles Ribas o de l'exdiputat, Jordi Xuclà, provinents de JxCat i del PDeCAT.

Segons va informar ahir el grup encapçalat per Jordi Cordon, el pacte amb la formació liderada per Marta Pascal s'ha fet per «les coincidències ideològiques i programàtiques que tenen a escala nacional». «Els integrants de Compromís ens sentíem des de fa temps políticament orfes en tot allò vinculat als temes de país», assegura Cordon en un comunicat en el qual afegeix que l'acord els permetrà «reforçar-se en l'àmbit local» i seguir «creixent a partir de l'estructura d'un partit gran i nou». En aquest sentit, Cordon precisa que la majoria de membres que integren Compromís «ja han fet el pas» d'afiliar-se a PNC. Ara el partit passarà a denominar-se Compromís amb Torroella i l'Estartit-PNC.

Per la seva part, Pascal assegura que el pacte amb Compromís va en la seva línia de «continuar sumant suports» en el territori gironí i «demostrar que cal exercir una nova manera de fer política, també a escala local, per tornar a situar Catalunya com un dels motors del sud d'Europa». La secretària general del PNC també recorda que la seva formació està «oberta al diàleg i que busca sumar i construir».

Compromís per Torroella i l'Estartit es va fundar mesos abans de les eleccions municipals del 2019 i està liderat per Jordi Cordon, qui va ser alcalde de CiU entre 2011 i 2016 fins que l'oposició va promoure una moció de censura que va convertir en batlle Josep Maria Rufí (ERC). El 2019 va ser expulsat del PDeCAT després d'anunciar que encapçalaria Compromís. A les municipals van aconseguir un regidor, lloc que actualment ocupa Cordon.