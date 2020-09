Denuncien un motorista que va fer caure tres ciclistes a Santa Cristina d'Aro

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han denunciat penalment un motorista que va fer caure tres ciclistes a Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) i es va negar a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia. Els fets van tenir lloc cap a les sis de la tarda de dimecres a la carretera C-65, al punt quilomètric 1,2, quan es va produir un accident de trànsit amb una motocicleta i tres bicicletes implicades. Quan els agents van arribar al lloc, van veure que ni els ciclistes ni el motorista tenien ferides de gravetat. També van veure que el conductor de la moto tenia símptomes evidents d'anar begut. Els agents van saber que el motorista, després d'increpar els tres ciclistes, havia perdut el control de la moto i havia xocat contra ells.

Els agents li van voler fer la prova d'alcohol i drogues, però es va negar repetidament a fer-la. Per aquest motiu, i donada la simptomatologia que tenia, els Mossos van obrir diligències penals al conductor com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat viària per negar-se a fer les proves.

L'home va quedar citat i haurà de presentar-se davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols quan sigui requerit. El motorista és un home de 59 anys, de nacionalitat britànica i veí de Santa Cristina d'Aro.