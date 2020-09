Els ecologistes es mobilitzen contra l'inici de les obres al camí de ronda de Palamós

La confrontació entre els ecologistes i l'Ajuntament de Palamós per la reforma del camí de ronda s'ha accentuat aquesta setmana, a causa de l'inici de les obres. Des de l'entitat Salvem la Pineda d'en Gori -que forma part de SOS Costa Brava- asseguren que estan «absolutament indignats» i que impulsaran diverses accions de protesta al municipi per expressar la seva oposició a aquesta obra que, asseguren, «està destrossant el paisatge».

Segons van avançar a Diari de Girona, les accions de protesta seran pacífiques i inclouran una fideuada, un concert a la Gorga i la instal·lació d'una parada al poble per explicar el seu desacord als veïns. A més, desplegaran una gran pancarta de dos metres a diversos llocs del municipi «per sorpresa».«És molt bèstia el que estan fent i el que faran», explica Zeta Figa, portaveu de l'entitat ecologista qui assegura que, tot plegat, és «una exhibició de recursos que destrossen el territori i que canviaran el paisatge radicalment».

En aquest sentit, des de l'entitat, critiquen que s'utilitzi «formigó amb aparença de sauló», que es facin passeres o «un gran mirador a s'Alguer». «Aquest projecte està fet per a la gent de classe alta que visita Palamós. És un parc temàtic i un jardí botànic fet per a ells», critica la portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori.

A més, lamenten que les obres hagin arrencat sense haver rebut resposta de les al·legacions presentades al Parlament català i a l'europeu -perquè les obres compten amb un fons FEDER-, un acte que consideren «un abús de poder».

Resposta de l'Ajuntament

Per la seva part, l'Ajuntament va defensar el projecte assegurant que està «impol·lut» i que els tràmits administratius s'han seguit «escrupolosament». «No estem gens d'acord amb els arguments que exposen des de Salvem la Pineda d'en Gori, perquè no s'ajusten a la realitat», assenyala l'alcalde, Lluís Puig. El batlle explica que quan van elaborar el projecte i es van reunir amb els ecologistes els van deixar clar que si no estaven d'acord amb l'obra, a banda de presentar al·legacions, podien «presentar un contenciós als jutjats». «Que hagin presentat al·legacions al Parlament de Catalunya i a l'europeu no impedeix que nosaltres no puguem començar les obres», precisa Puig.

L'alcalde també carrega contra els ecologistes assegurant que «potser no s'han mirat el projecte» si qüestionen el material que s'utilitzarà i si comparen el camí de ronda «amb una rambla». «Estem molt convençuts del projecte», conclou Puig, després de recordar que en una fase paral·lela a la reforma es farà una regeneració de la flora i la fauna i s'extrauran les espècies invasores per tal de potenciar les autòctones.

La reforma del camí de ronda ha començat a la zona del port Marina, on s'estan desbrossant i marcant els espais on els pròxims dies s'arranjarà el primer tram del camí que unirà el nucli urbà amb la zona de cap Gros.