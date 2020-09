El Museu de la Pesca de Palamós estrena una audioguia per visitar la llotja del peix

El Museu de la Pesca de Palamós estrenarà avui una audioguia gratuïta per a tot el públic que visiti la llotja del peix. Es tracta de la primera de Catalunya que es farà en una llotja del peix i que explicarà el seu funcionament en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. També hi haurà la possibilitat de veure en llenguatge de signes aquesta audioguia. La durada de la visita és d'uns trenta minuts i permet seguir les explicacions al mateix temps que els interessats veuen com se subhasta el peix que s'ha pescat a la costa de Palamós. Per adaptar-se a la situació del coronavirus, el Museu de la Pesca ha adaptat les audioguies per tal que la gent se les descarregui directament al seu mòbil.

D'aquesta manera, no hi ha perill de contagi per compartir material entre visitants. Cada visitant rep una targeta biodegradable amb un codi QR. Amb el mòbil llegeixen aquest codi i s'obre el programa per escoltar les informacions en cada punt del recorregut. A més, els QRs estan impresos amb relleu, fet que en facilita la lectura per a persones invidents.

Un cop el mòbil detecta el programa l'usuari clica l'idioma que desitja i s'inicien les explicacions, dividides en un total de 10 talls, vinculats cadascun d'ells amb els diversos espais, elements o processos que es mostren. El Museu de la Pesca també oferirà a aquells visitants que ho requereixin, o que tinguin alguna dificultat d'oïda, auriculars gratuïts per poder connectar al mòbil.

A diferència del que s'ha realitzat fins ara, la incorporació de les audioguies permet poder fer grups heterogenis, de procedències o nacionalitats diverses, que fan la visita al mateix temps. El cost d'aquest projecte d'audioguies ha estat de 14.500 euros.