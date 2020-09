Els Arinco reobren per segona vegada

Els cinemes Arinco de Palamós es van reinaugurar ahir a la tarda, amb una triple sessió de cinema gratuït que va començar a les sis de la tarda. Els veïns que s'hi van acostar van poder veure Les Vides de Marona, Sombras Acusadoras, rodada el 1958 a Palamós, i en estrena, el film Isaac. Aquesta és la segona vegada que els Arinco reobren després d'haver-se anunciat el seu tancament definitiu. L'última vegada va ser el juny passat i després del confinament per la covid-19. Ara l'equipament és gestionat per l'entitat Cooperativa 4 You.