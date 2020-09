Presenten a Palamós un programa de divulgació del peix

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va participar ahir a Palamós en la presentació del programa televisiu «La Mar de Bé», que servirà per divulgar el peix de llotja i la cuina de la Costa Brava. «Catalunya és, i ha de seguir sent, potència econòmica mediterrània en l'àmbit de l'economia blava. Aquest és el camí i per això totes les polítiques públiques del Departament van en aquesta mateixa línia», va manifestar Jordà durant l'acte de presentació. El programa està cofinançat amb fons de la Unió Europea.