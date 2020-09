El PSC de Palafrugell reclama al govern que congeli els impostos

El grup municipal del PSC a Palafrugell ha presentat una moció que es debatrà en el pròxim ple municipal amb l'objectiu de congelar les taxes municipals. Els socialistes consideren que aquesta gesta és necessària per «frenar les conseqüències econòmiques de la covid-19».

En un comunicat, la formació reclama cinc punts d'actuació. En concret, insten a la congelació de les taxes municipals de cara al 2021; demanen incrementar fins al 65% la bonificació de l'IBI per a famílies nombroses i monoparentals; així com per als habitatges que formen part de la borsa d'habitatge; insten el govern a realitzar un estudi de les zones d'especial interès a favor d'immobles que desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o socials, culturals, històriques o de foment de l'ocupació que puguin comportar bonificacions a l'IBI fins al 50%, així com aquelles bonificacions possibles a altres impostos i taxes. Finalment, demanen establir una moratòria d'una temporada, ampliable a dues en funció de l'evolució de la covid-19, en relació a l'obligació de les activitats econòmiques de modificacions en relació als sistemes i materials de tancaments de les ocupacions de via pública.