Detenen una dona per robar productes d'un supermercat a la Bisbal d'Empordà

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà van detenir una dona el dissabte passat després que aquesta sortís corrents d'un supermercat amb un gran nombre de productes, valorats en gairebé 250 euros. Els fets van passar el dissabte, quan la dona va entrar en un supermercat del municipi i va sortir-ne sense pagar. En total va sortir amb dos carros plens de productes, que conjuntament estaven valorats per un total de 241 euros. La caixera, en veure la dona fugint sense passar per caixa, va intentar aturar-la però ella va aconseguir sortir corrent del local sense ser intervinguda. La dona arrestada no va cometre el robatori sola, aquesta anava acompanyada per una altra persona, que va sortir en una altra direcció en abandonar el supermercat. Un cop comés el robatori, els Mossos d'Esquadra també es van traslladar fins al lloc dels fets. Els agents no van poder detenir la dona fins més tard, quan va trobar l'autora del furt caminant pel carrer de l'Aigüeta i van procedir a fer-ne la deguda detenció. Un cop van detenir a la dona, els Mossos d'Esquadra la van traslladar a les dependències policials corresponents. La dona comptava amb diversos requeriments, un dels quals, comès al Regne Unit.