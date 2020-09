Guanyem Guíxols reclama més habitatges assequibles a la ciutat

Guanyem Guíxols des del Carrer reclama més «empenta» en polítiques d'habitatge al govern de Carles Motas per fer front als problemes d'habitatge dels ciutadans. El grup municipal celebra el suport que van obtenir en la moció presentada el dijous que impulsava, des del municipalisme, un Pacte d'Estat pel Dret a l'Habitatge, però recorda que «cal que aquesta predisposició vagi acompanyada d'actuacions», com la regulació del preu del lloguer o l'augment del nombre d'habitatges assequibles a la ciutat. Els municipalistes apunten que, mentre la moció no es concreta en el pla polític, s'ha de «continuar liderant des dels ajuntaments la lluita pel dret a un habitatge digne i assequible». Tanmateix, demanen comptar amb un govern municipal «més decidit i compromès», ja que, segons afirmen, són una de les ciutats més afectades per la Llei de regulació del preu dels lloguers.



Pisos municipals buits

Segons manifesta Guanyem, actualment hi ha prop de 200 famílies a Sant Feliu de Guíxols en situació d'ocupació, i algunes d'aquestes, pendents de desnonament. A més, compten amb un parc d'habitatge assequible de només 65 habitatges (51 de la borsa de lloguer social i 14 per a inclusió social).

Pel que fa a aquesta qüestió, el partit municipal ha recordat l'anunci que va fer el consistori, fa quatre mesos, sobre la cessió de nou pisos de la SAREB per a la gestió municipal i que, segons lamenta Guanyem, encara continuen buits o ocupats, «sense que de moment s'hagi avançat en res». De la mateixa manera va succeir el 2017, quan el govern va anunciar que l'antic Hotel Mediterráneo es convertiria en pisos socials. Segons manifesten els municipalistes, després de més de tres anys «ningú sap res d'aquest projecte». «Són diversos els exemples que ens demostren la poca empatia d'aquest govern davant els problemes d'habitatge que té una part de la població», afirma el partit.