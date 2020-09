Jutgen un monitor d'un casal acusat d'abusar sexualment d'una adolescent en una cala de Calonge

Els fets que han arribat avui a judici van tenir lloc l'estiu del 2017. Aleshores, l'acusat feia de monitor en un casal esportiu d'estiu de Palamós. I la menor, que tenia 12 anys, formava part del seu grup.

Segons sosté el fiscal, el jove va aprofitar-se de la seva condició, i del fet que l'adolescent n'estava enamorada, per mantenir-hi relacions. El ministeri públic subratlla que el monitor era "conscient de l'edat i la vulnerabilitat" de la menor, que li va estar enviant missatges per Instagram i Whatsapp i que la va convèncer perquè passessin un vespre junts a la platja.

La trobada va tenir lloc la nit de l'11 d'agost del 2017 a Sant Antoni de Calonge. Els dos joves van enfilar el camí de ronda i, en una cala més amunt de Roques Planes, el fiscal relata que el monitor va penetrar vaginalment l'adolescent i que, després, la menor li va fer una fel·lació.



Missatges al mòbil

Al judici que s'ha celebrat a l'Audiència, l'adolescent ha declarat a porta tancada. Però durant el seu informe, el fiscal ha subratllat que la menor, tant en instrucció com a sala, ha mantingut un relat "coherent" dels fets i "sense contradiccions", assegurant que va mantenir relacions amb el monitor del casal.

La mare de la menor, que va ser qui va interposar la denúncia, ha relatat que aquell vespre, quan va anar a buscar-la, va notar-la "molt adormida" i va adonar-se que estava estranya. Com que havia acordat amb ella que podia mirar-li el mòbil, la mare va descobrir els missatges pujats de to que s'havia intercanviat amb l'acusat, on parlaven de mantenir relacions. "Ho havia mantingut en secret i va arribar a enganyar-nos per poder quedar amb ell", ha explicat.

La mare també ha dit, però, que l'adolescent d'entrada va ser reticent a anar als Mossos d'Esquadra perquè deia que estava enamorada del monitor. També ha declarat que, després de presentar denúncia, i durant gairebé un any i mig, la seva filla es quedava "paralitzada" cada vegada que es trobava amb el processat i havien d'anar-la a buscar.



"Això no és veritat"

L'acusat, per la seva banda, ha declarat que mai va mantenir relacions amb la menor. El monitor ha explicat que, aquell estiu, l'adolescent va enviar-li un primer missatge al mòbil felicitant-lo perquè era el seu aniversari. I que a partir d'aquí, van continuar parlant a través d'Instagram o Whatsapp, i que les converses van començar a pujar de to.

"Em deia que li agradava, que li semblava guapo i em preguntava com tenia el penis", ha explicat l'acusat al tribunal. El jove també ha dit que va ser l'adolescent qui va proposar-li de quedar per mantenir relacions i que va dir-li que ja n'havia tingudes abans.

Aquell vespre, segons el relat del jove, els dos van quedar pels voltants de les nou de la nit al passeig de Sant Antoni de Calonge. Es van posar a caminar pel camí de ronda i, quan eren a Roques Planes, ell va decidir banyar-se. Després de sortir de l'aigua, van caminar un tros més enllà i, veient que es feia fosc, van decidir tornar.

"En cap moment vam mantenir relacions sexuals, això no és veritat i no va passar", ha declarat. El jove creu que l'adolescent s'ho va inventar primer "per fer-se la interessant" davant les seves amigues i, després, perquè veient la volada que va agafar tot plegat, no va ser capaç "de desdir-se'n".

Per últim, el monitor ha explicat que en cap moment va saber l'edat exacta que tenia la menor, perquè no li ho va dir. "Al principi dubtava si tenir relacions sexuals amb ella o no, però a l'hora de la veritat em vaig fer enrere i no va passar res", ha conclòs l'acusat.



12 anys de presó

Al final del judici, el fiscal ha mantingut la petició d'11 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals agreujats a menor de 13 anys. També sol·licita que el processat no es pugui apropar a l'adolescent durant 15 anys, que se li prohibeixi treballar amb menors i que, un cop complerta la pena, es passi deu anys en llibertat vigilada. En matèria de responsabilitat civil, sol·licita que el monitor pagui una indemnització de 9.000 euros.

L'acusació particular eleva la petició als 12 anys de presó i reclama una indemnització de 20.000 euros. Pel que fa a la resta, sol·licita el mateix que el fiscal.

La defensa, per últim, demana l'absolució. De manera alternativa, però, en cas que els fets es considerin provats, demana al tribunal que tingui en compte que la menor va consentir a mantenir relacions amb el monitor, que se li apliqui una eximent o bé una atenuant molt qualificada, i que se li imposi la pena mínima. El judici que s'ha celebrat a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per sentència.