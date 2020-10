Denuncien un veí de la Bisbal per falsificar la fitxa tècnica i fer veure que havia passat la ITV

Els Mossos han denunciat un veí de la Bisbal d'Empordà per falsificar la fitxa tècnica del seu vehicle i fer veure que havia passat la ITV quan, en realitat, no l'havia superada. L'home, que té 45 anys, va agafar la documentació i l'adhesiu d'un altre cotxe –que sí la tenia en vigor- i els va fer passar pel seu. Els Mossos el van atrapar després que l'home es presentés a l'estació d'ITV de Palamós (Baix Empordà) i el personal alertés la policia, després de veure que el conductor els volia engalipar. De fet, l'home feia un any que circulava amb la inspecció caducada, perquè quan va intentar passar-la el 2019, com que el vehicle superava les emissions de diòxid de carboni no va superar la ITV. Ara està pendent de declarar als jutjats.

El 21 de setembre, aquest veí de la Bisbal d'Empordà va portar el seu cotxe fins a la ITV de Palamós per passar la inspecció. Allà, però, els tècnics van adonar-se que tant l'adhesiu que hi havia al parabrisa com la fitxa d'inspecció tècnica tenien irregularitats.

En concret, als arxius de la ITV hi constava que el vehicle feia un any que tenia la inspecció caducada. És més, el conductor havia anat a passar la ITV el setembre del 2019, però li havien tombat perquè el vehicle emetia massa diòxid de carboni.

Per contra, però, l'adhesiu que portava al parabrisa posava que tenia la inspecció vigent fins al 2020. I a la fitxa tècnica també li sortia que havia superat la inspecció. Els agents de Trànsit de Girona van obrir una investigació i van veure que, en realitat, l'home havia agafat l'adhesiu i part de la fitxa d'inspecció d'un altre cotxe i els havia fet passar pel seu.

El conductor, a més, ho va fer de manera una mica matussera. Perquè mirant la fitxa d'inspecció tècnica, de seguida es veia que hi havia alguna cosa que desquadrava. En concret, hi constava una inspecció desfavorable en data 12/09/2019. I una línia més avall, una altra de favorable, aquesta en data 10/09/2018 –és a dir, un any abans- i que tenia validesa per a dos anys.

Per això, els Mossos van obrir diligències penals al conductor i aquest dilluns passat el van denunciar per un delicte de falsificació de document públic. L'home està pendent d'anar a declarar quan el citi el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.