Palafrugell canvia el nom d'una avinguda per anomenar-la 1 d'Octubre

L'Ajuntament de Palafrugell ha inaugurat aquest dijous al matí, coincidint amb el tercer aniversari de l'1-O, la nova avinguda 1 d'Octubre, ubicada prop del polígon industrial del municipi. Es tracta de l'antiga avinguda de l'Energia, que passa ara a commemorar la celebració del referèndum.

El canvi de nom és fruit d'una recollida de signatures impulsada per l'ANC Palafrugell- Mont-ras fa un any durant els actes del segon aniversari de l'1-O. La proposta va passar el tràmit d ela comissió del nomenclàtor, en el que es va acordar posar nom a un espai situat entre la plaça Ermegarda i la Joan Miquel Avellí. A partir d'avui, portarà el nom de plaça del Voluntariat per a la lluita contra la covid.