El sector nàutic de l'Estartit ha perdut més del 60% de l'activitat aquest estiu

El sector nàutic al municipi de Torroella de Montgrí ha patit una davallada de més del 60% de l'activitat aquest estiu a causa de la covid-19. Així ho va donar a conèixer ahir l'Estació Nàutica de l'Estartit i les Illes Medes després de qualificar la temporada com a «negativa» comparada amb els anys anteriors. «L'expectativa que teníem del postconfinament era molt bona i no ha anat tan bé com esperaven», reconeix la gerent d'aquest òrgan, Sílvia Ferrer, després d'enquestar la vintena d'empreses dedicades a aquest sector i que operen a l'entorn del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

Segons explica Ferrer, habitualment es fa una pretemporada de març a juny amb grups d'escolars, empreses, grups de submarinistes o clients directes, especialment els caps de setmana. Enguany, però, amb l'estat d'alarma a causa de la crisi sanitària, la majoria d'empreses no van poder començar a operar fins a finals de juny. «Al juliol i l'agost, la demanda es va mantenir amb clients nous i d'altres d'experimentats que, sobretot, eren catalans», destaca la gerent de l'Estació Nàutica.

Al setembre, però, l'activitat va tornar a caure a causa de les cancel·lacions dels visitants de països que obliguen els seus ciutadans a fer una quarentena obligatòria quan tornen de les seves vacances: Bèlgica, Suïssa, Alemanya i Regne Unit. Una dinàmica que temen que es repetirà aquest octubre.



Buscar alternatives de promoció

Respecte a les activitats nàutiques, Sílvia Ferrer ressalta que les més afectades han estat les de submarinisme -que acostumen a fer temporada de març a novembre- i els creuers que fan excurcions marítimes que han hagut de «reduir sortides i aforament». «Les embarcacions han hagut de reduir la seva capacitat d'aforament entre un 40% i un 50%», lamenta la gerent de l'òrgan estartidenc, qui posa com a exemple un dels vaixells més coneguts de la zona: el Nautilus. «En aquesta embarcació, els visitants poden pujar a coberta i baixar a veure el fons marí. Per poder fer-ho amb seguretat, s'ha passat de rebre unes 200 persones a només la meitat», relata Ferrer.

L'altre efecte de la covid-19 sobre aquest sector és el promocional, ja que aquesta tardor han perdut els seus principals aparadors internacionals: el Saló Nàutic de Barcelona i el de París, tots dos cancel·lats. «Sense els salons haurem de replantejar-nos com promocionar-nos de cara a la pròxima temporada», assenyala Ferrer qui avança que tenen previst convocar la taula de treball per tractar aquesta qüestió amb les empreses. En aquest sentit, Ferrer també destaca que aquest hivern serà un temps de «reflexió sobre el seu futur» per a la vintena d'empreses que integren aquest sector. Tot i això, remarca que, de moment, cap d'elles els ha comunicat que «plegui».