VÍDEO | Un cafè de Platja d'Aro fa fora l'alcalde de Manlleu visiblement begut

L'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, va ser expulsat d'un cafè de Platja d'Aro aquest estiu després de prendre algunes copes de més. Així ho mostra un vídeo que ha circulat per les xarxes socials els últims dies. En ell s'hi veu com Garrido, visiblement begut, és acompanyat per personal del lounge 'Canalla' fins a l'exterior del local. La gravació, realitzada en aquest establiment situat al Port d'Aro, és de fa unes setmanes. " Garrido (ERC) és alcalde de Manlleu des del juny del 2015. La població osonenca és en l'actualitat una de les que té una de les taxes de contagi més elevades de Catalunya.