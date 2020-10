Soler torna a l'alcaldia de Calonge després d'expulsar Bell-lloch

L'alcaldia de Calonge i Sant Antoni ja torna a ser en mans de Jordi Soler, després que ahir prosperés la moció de censura presentada contra Miquel Bell-lloch i el govern d'ERC-Avancem. Una moció presentada pels grups que ara formen el nou govern: JxCalonge, PSC, PP i Republicans, i que va ser aprovada amb nou vots a favor i vuit en contra. D'aquesta manera, Soler recupera un càrrec que ja havia ostentat durant 16 anys.

La moció de censura, que ja feia mesos que s'estava gestant, es va tirar endavant ahir, 1 d'octubre, en un ple extraordinari molt tens, carregat de retrets i crítiques per parts de tots els grups que formen el consistori. Els més contundents van ser els dos protagonistes del dia: Jordi Soler i Miquel Bell-lloc.

El líder de JxC va ser el primer a intervenir amb un llarg discurs en el qual va titllar el govern republicà d'«ineficaç, inoperant i orfe de rigor, eficàcia i eficiència». «La manca d'orientació, ens ha portat a un punt de no retorn, deixant pel camí signes clars de debilitat i deixadesa» i un «poble que va a la deriva», va carregar Soler per justificar la moció de censura. Uns arguments que va voler reforçar recordant que dos membres del govern de Bell-lloch van abandonar el càrrec durant el seu mandat de poc més d'un any: la número dos d'ERC, Ester Bonaventura, i el portaveu de Republicans, Norbert Botella. Contra Bell-lloch, Soler va etzibar que ha estat «l'únic alcalde» reprovat del municipi en tota la seva història. «Cal posar ordre», va concloure el ja nou batlle de Calonge.



«És un pacte vergonyós»

En el seu torn d'intervenció, Bell-lloch tampoc va deixar res al tinter i va criticar que el govern entrant és fruit d'un «pacte vergonyós i obscur», en el qual JxCat fa «fora» ERC amb el suport de socialistes i populars en el tercer aniversari de l'1 d'octubre. «Des del primer moment han buscat aquesta moció per recuperar el que es pensen que els pertany», va arrencar el ja exalcalde, remarcant que durant el seu curt mandat, l'oposició -menys la CUP- ha «bloquejat sistemàticament» les propostes fetes per ERC-Avancem. «Han posat tots els esforços a no deixar-nos treballar. Han tombat propostes molt beneficioses pel municipi només per desgastar aquest equip de govern. Han empastifat les xarxes socials de mentides i demagògia», va retreure Bell-lloch, qui va qualificar aquesta manera de fer política de «rància» i la moció de censura «d'eina per satisfer interessos personals i ànsies econòmiques i de poder».

Tampoc van faltar retrets envers Norbert Botella, de Republicans, per deixar el govern enmig del confinament i «sense donar explicacions». «En aquell moment no ho vam entendre. Avui -ahir- s'entén perfectament per què ho va fer», va dir Bell-lloch. Finalment, l'exbatlle també va subratllar que el seu breu mandat ha estat marcat pel temporal Gloria i la covid-19 però que, tot i això, han tirat endavant l'asfaltatge de Mas Vilar o el projecte d'urbanització de Mas Pere.



Picabaralla entre Botella i Pérez

Aquesta picabaralla entre l'alcalde entrant i el sortint només va ser eclipsada per la que es va produir entre Botella i la portaveu d'Avancem, Elisenda Pérez. El portaveu de Republicans va titllar la representant d'Avancem de «poc flexible», de tenir «un discurs monitoritzat i un pensament monolític», i de fer un govern «agressiu». «El seu problema, senyor Bell-lloch, ha estat teixir massa complicitats amb la senyora Pérez», va etzibar Botella.

D'altra banda, va explicar que el motiu que havia portat la seva formació a abandonar el govern a l'abril va ser «l'alta deslleialtat» de l'equip de govern sortint quan es van reunir amb un altre partit polític per parlar d'entrar al govern.

Per la seva part, Pérez li va retreure la seva actuació durant els mesos que va estar al govern que va assegurar que només era «per «interessos personals, i partidistes, treballant d'amagat de la resta de l'equip i imposant criteris». Tampoc li van faltar paraules cap a Soler, a qui va acusar de ser capaç de tot per «seguir manant» i a qui va recordar que el «poble» va decidir «que no fos alcalde».

També van intervenir la resta de grups municipals. Per la part contrària a la moció, l'edil Lluís Casas de la CUP va retreure a Republicans i a JxC que hagin pactat amb partits del «155» que «donen una cobertura vergonyosa a una monarquia corrupta i infame, i a una justícia i una policia patriòtica».

Des del PSC, el portaveu Arturo Prades va ser el més breu en la seva intervenció. «El municipi necessita un canvi de manera de fer, un govern ferm, valent i amb idees clares», va dir l'edil socialista, qui va avançar que el primer que farà el nou equip de govern serà desenvolupar un pla de xoc «realista».

Finalment, el regidor del PP Alberto Mas va reconèixer que «en cap cas podia preveure» que faria alcalde Soler, però que ho fa perquè «les especials circumstàncies» l'obliguen a ser «part de la solució en lloc de perpetuar el problema». El popular, que va posar damunt la taula una foto del rei Felip V, es va adherir al pacte sense l'aval del partit, que ja el va desautoritzar i que ahir li va obrir un expedient disciplinari.

Després de la votació i l'aprovació de la moció de censura, Soler va jurar el càrrec i Bell-lloch li va entregar la vara. Després, el nou alcalde va recordar l'1 d'octubre i va afegir que, a partir d'ara, aquesta data «es recordarà perquè és quan el poble començarà el seu camí cap al futur». I abans de tancar el ple va convocar una reunió del nou equip de govern i va ordenar a tots els treballadors municipals que tornin a la feina de manera presencial a partir d'avui.



Suport d'ERC a Bell-lloch

A l'exterior desenes de persones van seguir el ple a través d'una pantalla instal·lada a l'ajuntament, entre les quals, nombrosos representants d'ERC com la diputada al Parlament Anna Caula i el president del grup al Parlament Sergi Sabrià.

Aquesta és la segona vegada que Jordi Soler arriba a l'alcaldia a través d'una moció de censura. La primera va ser l'any 2008, per expulsar el govern de coalició que formaven el PSC, Ciutadans de Calonge i Sant Antoni (CCSA) i Sant Antoni Independent (SAI).