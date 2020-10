Mont-ras Denunciat per capturar ocells fringíl·lids

El cos d'Agents Rurals ha enxampat, aquesta setmana, un furtiu que estava

capturant ocells fringíl·lids al municipi de Mont-ras. Aquestes aus són característiques per la bellesa del seu plomatge, pel seu cant melodiós i per la facilitat en la qual s'adapten a l'àmbit domèstic. Per això, són molt buscats pels furtius, que sovint els cacen per poder-los vendre. En el cas de Mont-ras, els Rurals van comissar tres reclams. Per tot plegat se'l va denunciar. El juliol passat també es va denunciar un home que captura aquest tipus d'ocells a Torroella de Montgrí.