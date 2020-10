Santa Cristina farà un mur al costat dret del Ridaura per evitar noves esllavissades

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro vol evitar que la crescuda del riu Ridaura a causa dels temporals provoqui nous danys al municipi. Per això, ha posat en marxa un projecte que preveu, entre d'altres actuacions, construir dos murs d'escullera per estabilitzar el marge dret del riu, on hi ha les dues zones més castigades pels aiguats: la del Golf Costa Brava i la del Vivers Palahí. També es recuperaran dos camins públics que pràcticament han desaparegut a causa de les crescudes del cabal i de les esllavissades.

L'obra, aprovada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ja s'està licitant per un import de 275.040 euros (IVA inclòs) i el termini d'execució és d'un mes i mig. «Preveiem que els treballs podran començar al novembre», explica l'alcaldessa, Lourdes Fuentes, qui assenyala que aquesta actuació solucionarà «un problema que ve de fa molt de temps».

Concretament, i segons recull el projecte, els problemes es van agreujar el novembre del 2018, quan una crescuda del Ridaura va ocasionar danys en dos punts del marge dret del riu: a la zona Golf Costa Brava i a la part on hi ha Vivers Palahí. En el primer espai, la força de l'aigua va provocar la caiguda de talussos i de grans arbres i va afectar un camí municipal que va de Solius a Santa Cristina, que va quedar tallat a la circulació. En el segon espai, va quedar afectat un camí públic que travessa el viver, el talús i part de la finca.

Aquesta situació es va agreujar l'octubre de 2019, quan un nou aiguat va tornar a afectar uns talussos ja tocats, ampliant els trams a reparar i provocant grans desnivells de terra. De fet, en el document s'especifica que el deteriorament del talús a la zona del Golf va deixar a quasi al descobert una canonada d'aigua regenerada, procedent de la depuradora de Castell d'Aro.

El cop de gràcia definitiu, però, es va produir a finals de gener, amb el pas del «Gloria». Al municipi, el temporal va provocar la caiguda d'arbres, senyals i pancartes; despreniments de marges i pedres en calçades i carreteres; la desaparició de la sorra a les platges de Canyet i Canyeretes i l'augment del cabal del Ridaura i les rieres, que van empitjorar l'estat dels talussos.

Durant el «Gloria», aquest riu, que normalment acostuma a portar poca aigua, va arribar a portar un cabal de més 40 metres cúbics per segon. Per això, el consistori va decidir fer una reparació d'emergència per reposar els talussos que havien caigut, entre altres actuacions. «Ja feia temps que treballàvem per estabilitzar aquests marges i evitar noves esllavissades i ara que l'ACA ens ha donat el vistiplau, la tirem endavant», valora l'alcaldessa.

L'obra s'executarà en els marges més afectats -el del Golf i el del viver-, on es construirà un mur d'escullera de 5,2 metres d'alçada -dos metres dels quals seran soterrats- i un talús superior. Per estabilitzar aquest talús i el peu del mur, es farà una revegetació de la zona. D'altra banda, també està previst que es recuperin els dos camins municipals ubicats en aquests espais, aportant o retirant terra.