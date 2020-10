Detenen a Platja d'Aro el líder d'una banda que va estafar més de mig milió d'euros amb la compravenda de vehicles a França

La policia ha detingut a Platja d'Aro el líder d'una banda que va estafar més de mig milió d'euros amb la compravenda de vehicles a França.

El fugitiu es va intentar autolesionar amb un bolígraf a la comissaria de la Policia Nacional quan havia de signar l'extradició.

La detenció l'han realitzat agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la policia francesa i la Policia Local de Castell-Platja d'Aro-

El fugitiu va arribar a través de la compravenda de vehicles més de 671.000 euros en territori francès. Concretament, se'l considera presumptament l'autor d'una macro-estafa financera que va aconseguir desviar més de mig milió d'euros amb la venda de més de 200 vehicles d'alta gamma amb un valor estimat de mercat d'uns 6 milions d'euros.

Els agents van detenir dificultats per trobar-lo, ja que canviava constantment de domicili per no ser descobert.

Es va moure per diferents localitats de la província de Girona i finalment els investigadors el van aconseguir localitzar.

Després de comprovar efectivament que es tractava de l'estafador buscat, la policia va desplegar un dispositiu de vigilància als voltants del domicili de la seva parella sentimental, a Platja d'Aro, on va ser finalment arrestat.

En el moment de ser identificat va intentar amagar la documentació que acreditava la seva identitat per tal d'eludir l'acció de la justícia.



Autolesionar-se

La Policia Nacional assegura que el detingut un cop en dependències policials i coneixedor que l'esperaven de tres a 10 anys de presó es va intentar autolesionar amb un bolígraf en el moment de la signatura d'una sèrie de documents per la seva extradició. Els agents ho van poder evitar amb la seva ràpida intervenció.

Un cop posat a disposició judicial de l'Audiència Nacional, i a causa del seu alt risc de fuga, el fugitiu ha ingressat a presó preventiva, a l'espera que sigui finalment extradit a França.

Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la coordinació existent entre la Policia Nacional i les autoritats franceses, comptant amb la col·laboració de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro.