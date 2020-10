Sant Feliu prorrogarà per cinquena vegada el contracte de la neteja pública

El contracte de neteja viària i recollida d'escombraries tornarà avui al ple, però no per ser renovat, sinó per ser prorrogat per cinquena vegada. Segons va explicar ahir el regidor de Contractació, Josep Saballs (TSF), el motiu d'aquesta nova pròrroga es deu a l'error informàtic que a finals d'agost va obligar el consistori a reiniciar tot el procés del concurs públic que s'havia iniciat el març passat. «Vam haver de començar de cap i de nou i encara hi estem treballant», va explicar ahir Saballs, qui va avançar que preveuen poder fer el nou concurs «abans de finals d'any». La nova pròrroga es votarà en un ple extraordinari convocat per avui a les nou del matí.

L'empresa Cepsa té la concessió d'aquest servei des de fa 12 anys. Va obtenir un contracte per un termini de vuit anys i dues pròrrogues que es van acabar utilitzant. Tot i això, quan el contracte va expirar el 30 de setembre del 2018, el consistori encara no tenia preparat el nou plec de condicions per poder convocar el concurs públic i fer l'adjudicació de la nova concessió i es va aprovar una nova pròrroga per un import de 4.073.638,18 euros (amb IVA).Quan va arribar el setembre de l'any següent, la situació es va repetir. En aquell moment, l'alcalde, Carles Motas (TSF), va explicar que van decidir aturar el procés per la proximitat de les eleccions municipals del maig del 2019 i que quan després el van voler portar al ple de setembre, es va produir una inspecció de treball a l'empresa i van decidir parar altra vegada el procés a l'espera de saber si la inspecció tindria «incidències en la massa salarial».

Finalment, el març passat, l'Ajuntament va licitar el nou contracte per 5.098.981,55 euros anuals i per un període de cinc anys sense possibilitat de pròrroga. En la presentació del plec de condicions feta un mes abans, l'equip de govern (TSF i PSC) va explicar que es vertebrava en dos pilars: incrementar la neteja i impulsar el reciclatge. Per això, el nou contracte contemplava la instal·lació de contenidors de recollida selectiva a cada punt de recollida del municipi. A més, també es volia instal·lar sis minideixalleries als carrers per complementar la deixalleria municipal i es mantenia la recollida de voluminosos en els habitatges. El nou plec també incorporava la renovació de tota la maquinària, la implantació de contenidors de rebuig intel·ligents que funcionen amb xips i targetes, la col·locació de 76 papereres noves, sobretot a la part de la platja, o la neteja del poble per carrers i no per zones com es fa actualment, entre altres.

A l'agost, durant l'obertura de sobres de les pliques però, es va produir un error informàtic del sistema electrònic de l'Administració Oberta de la Generalitat. Concretament, es van barrejar els sobres tècnics amb els econòmics, mostrant informació confidencial i invalidant tot el procés. «Després de mirar amb la Generalitat que havíem de fer, la conclusió era que per seguretat i per evitar suspicàcies, comencéssim de nou», va relatar Saballs, qui afegeix que aquest fet, els ha obligat a fer alguns canvis en el plec de clàusules. Entre altres, l'edil va assenyalar que en lloc de dos lots, licitaran el contracte en un de sol o que estan «valorant» si el període del contracte ha de ser de cinc o vuit anys en funció del temps d'amortització de la maquinària.

Respecte a la nova pròrroga, que es votarà en el ple extraordinari que s'ha de celebrar aquest matí, Saballs va avançar que l'import del contracte serà més elevat a causa de la Covid-19. Concretament, s'incrementarà a 4.333.408,39 euros. «S'han hagut d'afegir 110.000 euros a la partida a causa de la desinfecció que diàriament s'ha de fer a les entrades dels centres educatius, a les superfícies metàl·liques o les marquesines d'autobusos», va relatar Saballs, qui va precisar que els equips de desinfecció els ha comprat l'Ajuntament.