TxLB critica que la Bisbal pugi un 5,5% la taxa d'escombraries

El grup Tots per La Bisbal (TxLB) assegura que l'augment de taxes previstes en les ordenances fiscals pel 2021, entre les quals, un 5,5% la taxa d'escombraries, son un «disbarat». «El govern no és conscient del moment que vivim, que molta gent està patint a la ciutat per la crisi, que serà un hivern dur i una primavera incerta mentre ERC, la CUP i els Comuns continuen gastant i apujant impostos», va criticar el regidor Xavier Dilmé. En aquest sentit, l'edil va carregar contra l'augment de la taxa d'escombraries que considera que s'ha fet «de forma injustificada, ja que entenem que l'estudi de costos ha estat 'inflat' per justificar l'increment».

Dilmé també va criticar els canvis en la zona blava i la verda. «La zona blava deixarà de tenir una targeta gratuïta d'una hora fraccionable al dia per als que paguen l'impost de circulació a la Bisbal i la zona verda deixarà de ser gratuïta i costarà 60?/any o treure un tiquet a un preu que duplica la zona blava», va lamentar l'edil. Les noves ordenances fiscals van ser aprovades amb el vot a favor de l'equip de govern (ERC, Cup i En Comú Podem).