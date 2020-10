L'oposició ganxona carrega contra la cinquena pròrroga del contracte de la neteja

L'equip de govern de Sant Feliu de Guíxols es va quedar sol ahir en l'aprovació de la cinquena pròrroga del contracte de neteja viària i recollida d'escombraries que presta l'empresa Cepsa SA des de fa 12 anys. En un ple convocat a les nou del matí, els dos grups de l'oposició que hi van poder assistir, MES i ERC, van mostrar el seu rebuig i el seu malestar tant per la nova pròrroga com per l'hora escollida per fer el ple.

El més contundent en la seva intervenció va ser el portaveu de MES, Pere Albó, qui va acusar el govern ganxó (TSF i PSC) de fer una «gestió nefasta». «Només paguem i no tenim un bon servei. La cosa arriba a uns extrems intolerables», va etzibar Albó, qui va criticar que el plec de condicions s'hagi «començat des de zero, en lloc de tornar enrere». Albó es va referir així a l'error informàtic del sistema electrònic de l'Administració Oberta de la Generalitat que l'agost passat va obligar el consistori a desestimar el concurs públic per adjudicar la nova concessió, que havia iniciat el març. Albó també va titllar de «desconsideració» envers l'oposició l'hora escollida per fer el ple per part de l'equip del govern.

També va intervenir la regidora d'ERC, Sílvia Romero, qui va demanar al govern ganxó el «màxim compromís, esforç i celeritat» per tirar endavant un plec de condicions «més ambiciós» que pugui «resoldre» la situació i va demanar als dirigents de Sant Feliu que facin «autocrítica». Tot i això, també va incidir en la «necessitat» de la pròrroga per tenir un servei «imprescindible» i va concloure assenyalant que «no cal fer més ferida» sobre aquest tema. Romero també va retreure a l'equip de govern l'hora escollida per fer el ple, ja que la majoria d'edils tenen «altres obligacions professionals».

No van poder ser al ple Guíxols des del Carrer-En Comú Podem ni JxC. El primer grup va fer arribar el seu malestar a través d'un comunicat en el qual van mostrar el seu rebuig a la pròrroga assegurant que no «suposa una millora» en el servei i criticant que «evidencia que ni la gestió directa de les escombraries, com tampoc el porta a porta o una nova deixalleria, han estat mai una opció pel govern», ja que no han aprofitat aquesta circumstància per plantejar un canvi de model. Sobre l'hora del ple, el grup va criticar que «el govern buscava aprovar-ho en un ple reduït i sense fer gaire soroll». Finalment, des de JxC, tampoc van poder assistir al ple per motius laborals. Diari de Girona va intentar contactar amb la formació, sense èxit, per conèixer la seva opinió.

Per la seva part, l'alcalde, Carles Motas (TSF), va avançar que el nou plec estarà enllestit «el mes que ve» i va puntualitzar que el ple d'ahir era un «pur tràmit administratiu». «Entenc les intervencions que fan, però el debat en profunditat serà el del plec de condicions i aquest es farà en un ple convocat en l'horari habitual», va concloure Motas.

En la votació ERC es va abstenir i MES va votar en contra.